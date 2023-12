'Scriviti una canzone', festa di Natale dell'Ugi con Il Veicolo

Il 15 dicembre alle ore 18.30 al Pastis, in piazza Emanuele Filiberto 9. ci sarà la festa di Natale 'Scriviti una canzone', organizzata dall'associazione Il veicolo di Max Massia e Marco Libanore per l'Ugi - Unione Genitori Italiani contro li tumore dei bambini Odv. Per li secondo anno una festa con regali solidali e un concerto che coinvolge i ragazzi delle scuole superiori torinesi ni un percorso di sensibilizzazione e informazione a" suon di musica" sulle attività svolte dall'Ugi ni particolar modo all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Durante la serata i cittadini potranno portare un regalo da mettere sotto l'albero della Fondazione Carlo e Maria Pia Ballerini per i bimbi dell'ospedale Regina Margherita. ll Veicolo, con le sue apette Piaggio, porterà la musica suonandola canzone di Natale scritta con i ragazzi delle scuole superiori per li progetto.



