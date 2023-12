Ospedale Cto, partono i lavori di adeguamento sismico

La prossima settimana saranno avviati i lavori di adeguamento sismico dell'ospedale Cto, un investimento di 30 milioni di euro finanziato con fondi Pnnr.

L'intervento è stato presentato oggi, durante l'assemblea del personale, dalla Direzione aziendale della Città della Salute di Torino.

I lavori, che termineranno entro il 2026, "sono necessari - è stato spiegato - per la messa in sicurezza di tutte le strutture e gli ambienti nei quali si svolgono attività sanitarie, in caso di emergenza sismica, per poter garantire soccorso alla popolazione".

Per garantire "la costante operatività dell'ospedale e minimizzare le interferenze con le attività sanitarie" è stata adottata la soluzione degli esoscheletri esterni di facciata in carpenteria metallica, fondati su una moltitudine di pali sormontati da travi di fondazione, pensati per sopportare l'azione sismica del terremoto".



