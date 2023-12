Natale: osservatorio Fmpi, +15% degli acquisti di regali on line

Per i regali di Natale gli acquisti on line spopolano più che mai e a soffrirne sono il piccolo commercio e i negozi di quartiere. Lo conferma uno studio condotto dall'osservatorio economico Fmpi, la Federazione Piccole e Medie Imprese alla quale sono associate 500 aziende piemontesi.

"Nonostante il trend di spesa per singoli e famiglie sia in aumento del 5% rispetto al dicembre del 2022 - afferma Luca Pantanella, presidente dell'Oservatorio Fmpi - per almeno il 45% dei consumatori piemontesi il flusso economico per le festività di fine anno è destinato ai canali e-commerce legati a grande distribuzione, leader delle delle vendite on line e acquisti direttamente dai siti dei produttori".

L'inflazione "stimata al 5,7% in una prospettiva di prezzi comunque pronti a lievitare a dicembre, accresce sì il volume dei budget - prosegue l'analisi di Pantanella - ma penalizza il potere d'acquisto. La tendenza è quella di un incremento generale per le piattaforme e negozi on line che, rispetto all'anno scorso, stimiamo in crescita del 15%, stante la molteplicità di offerte al ribasso e la pluralità di opportunità di concorrenza impensabili per i dettaglianti di quartiere che pur resistono grazie alla presenza demografica di un pubblico maturo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA