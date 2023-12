Museo del Cinema, nel 2023 record visitatori e boom di giovani

Il Museo Nazionale del Cinema si prepara a chiudere il 2023, grazie soprattutto alla mostra su Tim Burton, con un numero di visitatori record e registra un'impennata tra i più giovani. Un quarto dei biglietti venduti è quello della fascia tra 6 e 26 anni, quota che sale se si arriva ai 35 anni. Tra marzo e aprile si aggiungeranno i ragazzi che arriveranno con le gite scolastiche.

"I visitatori nel 2023 sono stati finora 700.000 e l'obiettivo è di superare il record di 722.000 del 2017. Abbiamo ancora davanti 18 giorni con le feste e già con le prenotazioni sappiamo che avremo tra i 10 e i 15.000 visitatori in più, quindi circa 740.000", ha spiegato il presidente del Museo Enzo Ghigo.

La mostra di Tim Burton, che si chiuderà il 7 aprile 2024, potrebbe superare i 400mila visitatori ed essere la più visitata in Italia. È costata 900mila euro e il Museo conta di recuperare in pieno l'investimento. "Da quando è iniziata la mostra l'incasso del bookshop è stato di 170.000 euro (in genere è di 10.000 euro al mese). Puntiamo a fare merchandising istituzionale con un progetto ad hoc artistico e commerciale" ha detto il direttore Domenico De Gaetano.

All'inizio del prossimo anno sarà aperto anche il bando per la ricerca del direttore Marketing del Museo. Tra le novità attese per il prossimo anno l'ingresso del ministero della Cultura che oggi dà un contributo di 1,8 milioni di euro e potrebbe partecipare ai lavori di restyling del Museo.

"L'ingresso del ministero comporta la modifica dello statuto della fondazione che dovrà essere approvata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte. Contiamo di definire tutto entro i primi mesi del 2024", ha aggiunto Ghigo.



