Langhe e Roero tra 10 finaliste per essere Capitale Cultura 2026

"È un grandissimo orgoglio sapere che il nostro territorio è riuscito a entrare nella rosa finale dei candidati a diventare Capitale italiana della Cultura 2026".

E' il commento di Carlo Bo, sindaco di Alba e presidente del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero all'inserimento tra le 10 finaliste per il ruolo di Città Capitale della Cultura 2026.

Bo ricorda che si tratta di" una candidatura unica che ha coinvolto 88 comuni evidenziando la nostra capacità di lavorare in sinergia". Una proposta che "mette in luce l'importante patrimonio culturale alla base del successo delle nostre colline, riconosciute patrimonio dell'Umanità dall'Unesco".

La prossima tappa è la presentazione dei dossier nell'audizione pubblica che si svolgerà al Ministero il 4 e 5 marzo 2024, in una serie di incontri di approfondimento dei progetti di candidatura. La proclamazione ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2026 avverrà entro il 29 marzo 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA