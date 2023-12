Il Natale di Dior nella Galerie de Beauté di Sinatra Profumerie

Dior sceglie la Galerie de Beauté di Sinatra Profumerie per il secondo anno consecutivo per celebrare il Natale a Torino. Negli oltre 1.000 metri quadrati in piazza San Carlo a Torino del concept store si può ammirare l'albero realizzato e firmato dalla Maison, di 6 metri di altezza ricoperto da farfalle dorate, fiori bianchi e adornato dai flaconi luminosi delle principali fragranze Dior su cui impera una stella che incontra le suggestive volte dell'agorà centrale. Sotto l'albero di Dior Sinatra Galerie de Beauté presenta le Gift Box e, per la prima volta nella storia del marchio, la sua linea di profumatori d'ambiente al melograno..





