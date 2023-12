Holding Moda si rafforza nelle calzature con acquisto Dema

Holding Moda (Hmoda) - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - ha acquisito la maggioranza di Calzaturificio Dema, calzaturificio del casertano specializzato in mocassini e sneakers di alta qualità. A due anni dall'acquisizione della marchigiana Valmor, l'operazione consente a Hind di consolidare il proprio presidio nel segmento delle calzature e di ampliare la propria offerta merceologica nell'alto di gamma, arrivando ad annoverare fra le sue fila la prima azienda situata in Campania, territorio ricco di eccellenze di grande valore per il mondo della moda e del lusso Made in Italy.

Con l'arrivo di Dema, Hmoda conta quindi al suo interno quattordici società partecipate. Il fatturato consolidato atteso nel 2023 del gruppo Hmoda ammonta così a 310 milioni di euro con una manodopera specializzata di circa 1.500 addetti suddivisi in cinque regioni italiane (Toscana, Veneto, Marche, Emilia-Romagna e Campania). Nato nel 1989 da un'iniziativa di Giovanni De Simone con una specializzazione nei mocassini, il calzaturificio Dema ha successivamente esteso la produzione a tutti i principali tipi di calzature e lavorazioni, dalle sneakers, strobel e montate, fino a tronchetti e sandali. A seguito dell'ingresso in società dei figli Italo, Paolo e Danilo nel 2015 e l'integrazione di parte della filiera con la fondazione nel 2021 del tomaificio Alinea, la società ha registrato un costante sviluppo, oltre a partnership strategiche con alcuni dei più importanti marchi del lusso a livello italiano e internazionale. Con un organico di circa 150 persone tra Dema e Alinea, nel 2022 il fatturato consolidato di Dema è stato di circa 22 milioni di euro, con una produzione di oltre 1.100 paia di scarpe al giorno.



