Gdf, il calendario storico celebra 250 anni delle Fiamme Gialle

È stato presentato ad Asti il Calendario Storico del Comando Regionale della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante del Piemonte e Valle d'Aosta, generale Benedetto Lipari. Il calendario celebra i 250 anni dalla costituzione dalla Guardia di Finanza (1774-2024).

Presente all'iniziativa anche l'astigiano Paolo Fresu, artista che ha contribuito alla sua realizzazione.

ì"Un ulteriore sforzo - commenta il generale Lipari - da cui è nata una forte intesa con il maestro Fresu, figlio di una Fiamma Gialla. Un grande piacere per noi essere stati accompagnati dal maestro in questo viaggio. Volevamo lasciare un altro segnale, anche di quanto sia cambiata la Guardia di Finanza in questi anni, sempre al servizio della collettività, grazie a una carrellata per tutte le province piemontesi e quella valdostana, valorizzate con sapiente tratto dal maestro, anche in chiave un po' spiritosa".

"Esprimo un grande apprezzamento da parte della Regione Piemonte - ha detto il governatore Alberto Cirio, in un videomessaggio registrato da Bruxelles - se penso al lavoro della Guardia di Finanza in Piemonte penso a qualità, impegno e sacrificio, soprattutto in questo momento, in cui, anche con i fondi Pnrr, il controllo diventa imprescindibile. Un'ottima idea aver coinvolto un grande artista astigiano, come Fresu", ha concluso Ci.



