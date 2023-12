Edilizia sociale, a Torino 168 interventi per migliorare energia

Il complesso di edilizia sociale in strada delle Cacce 122/124/126 a Torino è stato riqualificato, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche, con un intervento da circa 2 milioni di euro, realizzato grazie agli sgravi fiscali del Superbonus 110%.

Questa mattina si è svolto il sopralluogo di verifica dei lavori, alla presenza del presidente dell'Atc, Emilio Bolla e del vicepresidente Fabio Tassone, del direttore generale Luigi Brossa, della consigliera regionale Alessandra Biletta, dell'amministratrice dello stabile dell'Atc Danila Pinna e dei rappresentanti dell'impresa che ha realizzato l'intervento.

Costruito alla fine degli anni Sessanta su 5 piani fuori terra, l'edificio di Strada delle Cacce ospita 30 alloggi, in parte assegnati a inquilini Atc, in parte riscattati da ex assegnatari diventati proprietari.

"Gli interventi - ha chiarito Bolla - hanno garantito un innalzamento della classe energetica dell'edificio di 4 livelli, dalla classe F attuale alla B (con consumi ridotti dai 185,23 kWh/mq annui precedenti i lavori agli 84,78 kWh/mq attuali)". I lavori - ha aggiunto Bolla - contribuiscono non solo al miglioramento estetico dell'edificio, ma consentono anche di ridurre i consumi energetici, limitare le emissioni inquinanti e abbassare le spese in bolletta per i residenti" Grazie al Superbonus - riassume Atc, in una nota, "sono 168 gli interventi di efficientamento energetico conclusi o in corso in condomìni di edilizia sociale (di cui 68 amministrati direttamente da Atc) a Torino e nell'area metropolitana, che interessano 3.200 alloggi, per un importo lavori complessivo di circa 440 milioni".



