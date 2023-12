Dalle capsule di caffè donati 1 milione di piatti di riso

Con un milione di piatti di riso donati solo nel 2023, Nespresso conferma il proprio impegno al fianco di Banco Alimentare della Lombardia, del Lazio, del Piemonte e da quest'anno anche della Puglia e della Daunia, grazie al progetto 'Da Chicco a Chicco'.

Il sistema, che dal 2011 ad oggi ha permesso di donare un totale di 900 quintali di riso, promuove la raccolta e il riciclo delle capsule di caffè in alluminio esausto, con l'obiettivo di riportare a nuova vita i materiali di cui sono composte. Grazie a una collaborazione sancita da un protocollo di intesa con Cial, Utilitalia e Cic (Consorzio italiano Compostatori), il progetto permette ai clienti di riconsegnare le loro capsule nelle Boutique Nespresso o in isole ecologiche convenzionate in tutta Italia, per un totale di oltre 170 punti di raccolta in più di 80 città italiane. Una volta raccolte dalle aziende di gestione del servizio di raccolta differenziata grazie a specifici accordi locali, le capsule esauste vengono trattate affinché i due materiali che le compongono, alluminio e caffè, vengano separati e avviati a riciclo. Mentre l'alluminio viene fuso e trasformato in nuovi oggetti, il caffè diventa compost per il terreno di una risaia italiana, da cui nasce il riso che Nespresso riacquista e dona da 12 anni al Banco Alimentare. Nel 2023, l'obiettivo raggiunto di 1 milione di piatti, insieme all'aggiunta della regione Puglia, consentirà il supporto a oltre 500.000 persone in più di 2.500 strutture caritative, case di accoglienza, unità di strada, mense e spazi dedicati al supporto di chi ne ha più bisogno attraverso consegne dedicate e pacchi solidali, con un incremento del 14% rispetto alla quantità di riso distribuita nel 2022.



