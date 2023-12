Attacco vandalico, danneggiati bus parcheggiati a Pont Canavese

Diversi pullman del servizio extraurbano di Gtt sono stati vandalizzati nella notte a Pont Canavese. Si trovavano nel parcheggio esterno alla stazione ferroviaria di via Roma. Ignoti, probabilmente tra le tre e le quattro del mattino, li hanno colpiti con diverse pietre mandando in frantumi finestrini e porte d'accesso.

Almeno cinque i bus danneggiati che sono stati tolti dal servizio in attesa delle riparazioni. In corso le indagini dei carabinieri di Pont Canavese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA