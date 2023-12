Alessandria ha 13 nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica

Sono 13 i nuovi Cavalieri dell'Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana' che, oggi in Prefettura ad Alessandria, hanno ricevuto l'onorificenza attribuita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Un riconoscimento per l'impegno nel lavoro, in diversi settori, ma anche - sottolinea il prefetto Alessandra Vinciguerra - un grazie per l'attività di volontariato sociale e civico per il pubblico bene. Un servizio particolarmente sentito nel nostro territorio durante la pandemia Covid. E proprio per questo la cerimonia di oggi è importante e densa di significato".

Ci sono medici, appartenenti o già congedati dall'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito, imprenditori e dirigenti d'azienda, un ex dipendente delle Poste, un'esperta di formazione. Tutti anche in prima linea nell'emergenza sanitaria, dalla campagna vaccinale al trasporto farmaci, anziani, disabili, dall'assistenza, alla Protezione Civile. Sono gli alessandrini Gabriele Bobbio, Massimo Bocchio, Giovanni Crimaldi, Gabriella D'Amico, Gloria Demicheli, Rosamaria Gatti; Roberto Santi, Chiara Raiteri, Stefano Salonia e Massimo Tanda. Dalla provincia Fabio Curone, Eliandro Mello; Giuseppe Rapisarda.



