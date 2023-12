Stellantis, nel 2024 in Europa connesse 8 auto su 10

Stellantis punta a offrire sull'80% dei veicoli venduti in Europa nel 2024 le funzionalità connesse: i nuovi servizi forniranno supporto in caso di emergenza, manutenzione digitale, intrattenimento e navigazione avanzata.

"L'elettrificazione agevola connessione. Il mercato dell'auto ha affrontato sfide impegnative. Ora che l'innovazione si è consolidata, la prossima sfida è in realtà un ritorno a una nuova normalità, con auto sempre più connessa e in grado di soddisfare livelli di sicurezza stringenti, semplificando la vita a bordo" spiega Santo Ficili, alla guida di Stellantis in Italia.

I servizi connessi possono anche aiutare i clienti nella transizione alla propulsione elettrica, aggiornando in tempo reale le informazioni relative all'autonomia disponibile, suggerendo il migliore percorso per un uso più efficiente della batteria e aiutando a localizzare e prenotare i punti di ricarica. I servizi connessi sono utili anche ai clienti delle flotte, in quanto aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli, a indicare i viaggi per ottenere la massima efficienza, a istruire i conducenti per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni, a programmare la manutenzione.

Il piano strategico di Software di Stellantis mira a creare entro il 2030 un parco auto globale di oltre 34 milioni di auto connesse, continuamente aggiornate over the air, e capace di generare 20 miliardi di euro di fatturato con oltre il 40% di margine. La generazione di valore avviene attraverso ricavi indiretti e ricavi diretti: i primi si realizzano con la vendita del veicolo (che di fatto contiene già dei pacchetti di servizi) e durante il suo ciclo vita in postvendita; le seconde con abbonamenti digitali successivi alla vendita del veicolo e gestiti in modalità e-commerce tramite mobile app da cellulare, siti web o touch screen a bordo veicolo.



