Persone scomparse, nel 2023 nel Vco 19 denunce

Tra il primo gennaio e il 30 novembre di quest'anno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono state 19 le denunce per persone scomparse. In 13 casi le ricerche si sono concluse con il ritrovamento delle persone in vita, quattro volte la persona è stata rinvenuta deceduta e due sono gli individui tuttora dispersi. Lo rende noto la Prefettura di Verbania in occasione della Giornata dedicata agli scomparsi che ricorre oggi.

Per sensibilizzare la società civile sul fenomeno degli scomparsi, su invito dell'associazione Penelope Piemonte, la Prefettura di Verbania celebra inoltre la giornata odierna illuminando con luci di colore verde la facciata della sua sede.





