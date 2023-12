'On Broadway Greatest Hit', in scena i migliori musical Usa

Torna il 18 dicembre al Teatro Superga di Nichelino, 'On Broadway Greatest Hit', lo spettacolo della Gypsy Musical Academy realizzato attraverso le scene più belle dei migliori musical americani, rigorosamente ballate e cantate dal vivo dagli studenti professionali della sezione Accademica di musical e spettacolo internazionale.

La serata ha uno scopo benefico ed è organizzata dall'Associazione AltroDomani, nata per volere di alcuni genitori con l'obiettivo di lottare contro le malattie neuromuscolari.

Sul palco spezzoni tratti dai grandi classici come 'Moulin Rouge', 'Cats', Mamma mia', 'Grease' e molti altri titoli cult della storia del musical. Regia di Neva Belli, coreografie di Cristina Fraternale Garavalli, direzione musicale di Marta Lauria, costumi di Yanka De Oliviera.

All'allestimento hanno partecipato grandi artisti internazionali come Robson Broad (performer e swing del ruolo di Christian del musical originale 'Moulin Rouge' nel West end di Londra) e Millie O'Connell (una delle sei protagoniste del cast originale del musical londinese 'Six').

La Gypsy Musical Academy, da 20 anni leader in Italia per la formazione nel settore del Musical internazionale e delle Performing Arts, è considerata una delle principali accademie professionali italiane.



