Omaggio dell'Accademia dei Folli a Francesco Guccini

Ultimo appuntamento dell'anno con la stagione del Teatro Studio Bunker curata dall'Accademia dei Folli. Dal 14 al 17 dicembre sul palco di via Paganini è di scena uno spettacolo di musica-teatro dedicato a Francesco Guccini. Canzoni delle osterie di fuori porta è un piccolo romanzo ambientato tra la via Emilia e il West, dove piccole storie dipingono un affresco epico delle vicende umane. Un grande viaggio che inizia e finisce all'ombra di un ciliegio di Pàvana, minuscola frazione di una cittadina in provincia di Pistoia, sull'Appennino al confine tra Emilia e Toscana.

Canzoni delle osterie di fuori porta ricrea l'atmosfera da osteria dove l'artista, da poco ritirato dalla scena musicale, si è sempre trovato più a suo agio. Gli ingredienti sono semplici: una bottiglia di vino, una chitarra, l'ironia degli amici, una ragazza da far innamorare e le sue canzoni. Lo spettacolo rientra all'interno del filone #portraits, con cui l'Accademia dei Folli traccia dei personali percorsi attraverso le canzoni di alcuni nomi eccellenti della musica leggera italiana e internazionale, da Fred Buscaglione a Fabrizio de André, da Leonard Cohen a Bob Dylan, da B.B. King a Tom Waits.





