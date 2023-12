Nitto Atp Finals, parte la vendita dei biglietti per il 2024

Spenti da poco più di tre settimane i riflettori sull'edizione che ha visto l'azzurro Jannik Sinner in finale e la vittoria di Novak Djokovic, è già tempo di pensare alle prossime Nitto Atp Finals. Apre, infatti, la vendita dei biglietti per l'edizione 2024, la quarta targata Torino, in programma al Pala Alpitour dal 10 al 17 novembre.

Nella sezione biglietteria del sito ufficiale del torneo, dalle ore 15 di domani, mercoledì 13 dicembre, i tesserati Fitp godranno del diritto di prelazione per l'acquisto dei tagliandi, con possibilità di sconto del 20% sul singolo biglietto o del 10% sull'abbonamento.

Dalle ore 15 di venerdì 15 dicembre partirà la vendita libera aperta a tutti. Obiettivo degli organizzatori, battere il record delle Atp finals di quest'anno, con 174.402 biglietti venduti, di cui 124.804 spettatori unici, e un impatto economico totale generato dall'evento caLcolato in 306,3 milioni di euro.



