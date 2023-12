Nichelino, 60 figuranti al suo primo Presepe Vivente

La Città di Nichelino inaugura quest'anno, nel Borgo Antico, il 16 dicembre dalle 15 alle 22, la prima edizione del Presepe Vivente, al Castello-Palazzo Occelli. Il nuovo progetto per le feste di fine anno che si somma alle luci, agli addobbi e alle decorazioni nelle vie del centro e in piazza Di Vittorio e all'Albero in piazza Camandona.

"Il Natale è un momento magico, di festa e ci teniamo a organizzare ogni anno un calendario di eventi per tutti, grandi e piccini - commentano il sindaco Giampiero Tolardo, l'assessora agli Eventi e tradizioni locali Giorgia Ruggiero e l'assessore al Commercio Fiodor Verzola -. Quest'anno sono tornate tutte le luci nelle vie, gli alberi di Natale sono due, ci sono le consuete feste di via per sostenere anche il commercio di prossimità ma, soprattutto, ci sarà il Presepe Vivente, il primo della cintura sud di Torino, un progetto di rete tra parrocchie, associazioni del territorio e amministrazione che trasformerà magicamente Borgo Antico" Si alterneranno oltre 60 figuranti che animeranno le 14 postazioni, 'quadri viventi' della Betlemme di oltre 2.000 anni fa.-



