Mercatini di Natale, a Santa Maria Maggiore arrivati 100 bus

Più di cento bus, alcuni dei quali provenienti da Francia e Germania, sono arrivati a Santa Maria Maggiore, paese della val Vigezzo nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in occasione della 24esima edizione del Mercatino di Natale, dall'8 al 10 dicembre. Il sindaco Claudio Cottini, la vice Sandra Garavaglia e la presidente della Pro Loco, Michela Prelli, parlano di "risultato straordinario", un'edizione che in termini di presenze "ha superato i livelli pre Covid" e portato nella località vigezzina "decine di migliaia di visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia, oltre che da Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna".

"Quest'ultimo rappresenta un dato particolarmente importante per noi - proseguono -. L'internazionalizzazione dell'evento è un aspetto che iniziamo ad apprezzare dalla scorsa edizione e sta portando il nome di Santa Maria Maggiore in tutta Europa".

Nei giorni dell'evento la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha fatto segnare il tutto esaurito sui treni, con migliaia di passeggeri tra le stazioni capolinea di Domodossola e Locarno.

Il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore tornerà, con l'edizione numero 25, dal 6 all'8 dicembre 2024. Le selezioni per gli espositori (quest'anno erano oltre 200) inizieranno in primavera.



