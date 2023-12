L'ex palazzo della Regione alla Corte dei Conti, firmato l'atto

Lo storico palazzo della Regione Piemonte in piazza Castello 165, a Torino, ha un nuovo inquilino. La Corte dei Conti, con la firma di questa mattina al grattacielo Piemonte, ha preso possesso dell'edificio, siglando di un accordo con l'Agenzia del Demanio, attraverso una vendita con riserva di proprietà.

Alla Regione lo Stato verserà 25 milioni e 706mila euro: 22 milioni e 706mila euro subito in un'unica soluzione senza interesse e gli altri 3 milioni il 12 dicembre 2028, quando la Corte del Conti, sfrattata dall'attuale sede di via Bertola, diventerà proprietaria dell'immobile a tutti gli effetti.

Il passaggio di consegne era stato ufficializzato a ottobre dal presidente della Regione Alberto Cirio all'apertura dei lavori del 'Festival delle Regioni e delle Province autonome' alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Entro il 2024 la Corte dei Conti si trasferirà da via Bertola nell'aulico palazzo e già a marzo potrebbe ospitare l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "E' un'iniziativa strategica per il futuro della città e della Regione. - ha spiegato il presidente Alberto Cirio - Come ho già detto in altre occasioni: la casa in piazza non si vende mai e cederla ai privati sarebbe stato un errore. Abbiamo mantenuto questo impegno, perché il bene rimane pubblico, al patrimonio della nostra comunità".

Il palazzo ospiterà duecento persone: al pian terreno resterà l'infopoint turismo regionale al quarto piano sarà ospitata l'Avvocatura di Stato. "Avevamo bisogno di una nuova sede e abbiamo chiuso l'operazione in poco tempo - ha detto Franco Massi, segretario generale della Corte dei Conti - Quello di oggi è una prova che la corte dei conti, oltre a valutare, monitorare, censurare e stigmatizzare le attività amministrative della Pubblica Amministrazione si rimbocca le maniche e dimostra come si può e si deve amministrare bene, spendendo bene i fondi pubblici.

"Quest'operazione porterà allo Stato un risparmio di circa 400mila euro - ha aggiunto Sebastiano Caizza, direttore Demanio Piemonte e Valle D'Aosta



