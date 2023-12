In Piemonte il Trofeo Coni Winter 2023, oltre 800 atleti al via

La seconda edizione invernale del Trofeo Coni sarà ospitata dal Piemonte. Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre 2023 a Torino, Pinerolo, Bardonecchia e Pragelato andrà in scena la più importante manifestazione multisportiva italiana dedicata ai ragazzi under 14. Una 'mini Olimpiade' nella quale i giovani atleti si misureranno in 9 discipline della Federazione italiana sport invernali e della Federazione italiana sport del ghiaccio. E, rispetto all'esordio dello scorso anno in Trentino, una novità: per la prima volta sarà presente, anche nell'edizione invernale del Trofeo, la Federazione italiana triathlon con una gara dimostrativa di winter triathlon. Alla Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 15 dicembre alle 17.00 al Pala Gianni Asti di Torino, interverrà il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

A contendersi il titolo saranno 17 rappresentative composte da giovani atleti di 19 regioni italiane (Umbria e Marche formeranno un'unica squadra, così come Calabria e Basilicata).

In gara ci saranno anche i rappresentanti delle comunità italiane all'estero di Argentina (impegnati nello sci alpino e nello sci fondo) e Svizzera (nello sci alpino).



