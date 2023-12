I Concerti di Natale del Laboratorio del Suono del Sermig

Il Laboratorio del Suono del Sermig si prepara a celebrare il Natale attraverso la musica. Dal 16 al 24 dicembre sono tre gli eventi di cui il Laboratorio è promotore, tutti a ingresso gratuito. Con questi appuntamenti si conferma la collaborazione con il Comune di Torino (i concerti del 21 e del 24 dicembre rientrano nel calendario 'Il Natale illumina Torino') e con l'associazione artistico culturale Ippogrifo. "Questo è ciò che da sempre cerchiamo di fare con la nostra arte: toccare i cuori delle persone che ci ascoltano, perché tutti possiamo sperare in un mondo in pace, più equo. Per gli ospiti che l'Arsenale della Pace accoglie, Natale non può durare solo un giorno, ma deve rinnovarsi ogni giorno dell'anno" afferma il direttore del Laboratorio del Suono del Sermig Mauro Tabasso.

Il primo appuntamento è sabato 16 dicembre alle 21 quando l'Orchestra Giovanile del Sermig si esibirà nella Chiesa di Maria Regina della Pace insieme al Coro Ora è Tempo di Gioia.

L'Orchestra e il Coro, diretti da Mauro Tabasso, con le voci dei solisti Deborah Tachie Menson, Anna Chiara Toffanin e Zac Efren Domnigo eseguiranno brani di Bach, Beethoven, Tin, Morricone, Tabasso, oltre ai classici natalizi. Seguiranno letture delle poesie di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. I testi di presentazione sono a cura di Valentina Giaresti.

Il 21 dicembre alle 18 è in programma al Sermig Sand Art e Illusionismo sulle note dell'arpa di Sara Terzano. Il prestigiatore e sand artist Mago Brondino accompagnerà il pubblico in un viaggio ai confini dell'immaginazione, proponendo le esibizioni che lo hanno condotto alla semifinale di Italia's Got Talent. Al suo fianco l'arpista Sara Terzano che eseguirà musiche per arpa dal repertorio classico e celtico, tanghi e milonghe, musica da film e brani inediti. Il 24 dicembre il Conservatorio Verdi apre le porte per il concerto dell'Orchestra Giovanile dell'Arsenale della Pace. Nata nel 2000 sotto la direzione di Mauro Tabasso l'Orchestra è formata da 70 elementi tra allievi del Laboratorio, docenti, amici, dilettanti e professionisti. Con l'orchestra si esibirà il Coro Ora è Tempo di Gioia.



