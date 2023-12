Fuga di gas nel centro di Alessandria, al lavoro tecnici di Amag

Prevista entro fine pomeriggio la conclusione dell'intervento della squadra di emergenza di Amag Reti Gas Alessandria, dopo la perdita in piazza Garibaldi angolo via Lanza. Come spiegato dall'azienda in una nota, individuata la rottura del tubo sotterraneo attraverso l'escavazione su strada, si procede al ripristino. La tubatura, ormai vetusta, rientra nel piano di ammodernamento di tutta la rete gas della città. In questi giorni è in corso proprio la gara d'appalto per la sostituzione dei tubi del tratto interessato dalla fuga.



