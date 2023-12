All'asta tre Fiat 500 elettriche con Armani, Bulgari e Kartell

Sono state battute all'asta le tre Fiat 500 elettriche, esemplari unici, realizzate in collaborazione con Armani, Bulgari e Kartell.

Re:wild, l'organizzazione globale no profit impegnata per la salvaguardia e il ripristino dell'ecosistema, ha ospitato l'evento Art of Nature durante la manifestazione Art Basel a Miami. L'evento ha raccolto oltre 9 milioni di dollari che andranno a supportare il lavoro dell'organizzazione impegnata in oltre 80 paesi per la conservazione e il ripristino di luoghi insostituibili per la loro biodiversità. Durante la manifestazione sono state battute all'asta 3 esemplari unici di Fiat 500 elettrica realizzate in collaborazione con Armani, Bulgari e Kartell, per un valore di 1,2 milioni di dollari.

Il totale raccolto durante l'evento, che include 6,8 milioni di dollari di donazioni, andrà a supportare le comunità locali di indigeni e a proteggere le ultime aree di natura



