Al Mao il passato dei samurai dialoga con l'arte contemporanea

Il design e la storia antica dei samurai dialoga con le opere di arte contemporanea giapponese dell'artista Kazuko Miyamoto (Tokyo, 1942), in un nuovo allestimento della galleria giapponese al Mao di Torino A cominciare da un delicato kesa, il mantello rituale buddhista, situato accanto a un minimale kimono fatto di corda annodata fino alle imponenti armature dei samurai accostate ai video delle performance Umbrella dance e In the garden. E, ancora, stampe lignee ottocentesche in dialogo con le fotografie che raffigurano attori kabuki.

L'allestimento, a cura del direttore Davide Quadrio, in collaborazione con la direttrice del Museo Madre di Napoli, Eva Fabbris, si intitola Contemporary Monogatari: nuove narrazioni giapponesi. Nel progetto espositivo il presente si incunea in una costellazione composta di oggetti provenienti dal passato che così trovano nuova vita e nuovi significati.

"La sintassi espositiva scelta per questo progetto - spiega Quadrio - si inserisce in un rinnovamento radicale del Mao, che ambisce a creare una tensione dinamica fra passato e presente con l'obiettivo di generare nuove declinazioni del futuro e nuove occasioni di comprensione della storia e delle sue manifestazioni in ambito artistico e creativo".

Con un approccio analogo verranno affrontatianche i riallestimenti delle gallerie dell'Himalaya e della Cina, previsti per i primi mesi del 2024.



