Refurtiva e distintivi di polizia contraffatti, fermati sull'A21

I carabinieri di Asti hanno arrestato in flagranza tre persone, di 31, 45 e 27 anni, residenti tra Asti e Cuneo, ritenute responsabili dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai corpi di polizia e installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni. Fermati lungo l'autostrada A21 Piacenza-Torino a bordo di un'auto con targa contraffatta, nei pressi del casello Asti-Est, i tre hanno cercato di scappare a piedi, ma sono stati fermati.

A bordo dell'auto sono stati trovati numerosi oggetti preziosi e denaro contante, arnesi atti allo scasso, falsi tesserini dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, di aziende operanti nel settore idrico, bombolette con spray urticante, ricetrasmittenti sintonizzate sui canali delle Forze di Polizia e delle società autostradali, nonché altre targhe contraffatte.

Parte della refurtiva di valore trovata in possesso dei malviventi è riconducibile a numerosi furti in abitazione commessi quella stessa mattina nelle province di Mantova, Cremona e Parma. I tre sono in carcere ad Asti. Il gip del tribunale di Asti ha convalidato l'arresto applicando la custodia cautelare in carcere.



