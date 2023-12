Pontecurone, cittadinanza onoraria a superiori Opera Don Orione

Pontecurone (Alessandria), il paese natale di Don Luigi Orione, ha due nuovi cittadini onorari. Sono il brasiliano padre Tarcisio Vieira, direttore generale dei Figli della Divina Provvidenza, e la polacca madre M. Alicja Kedziora, superiora generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità.

L'onorificenza è stata conferita per decisione del sindaco Giovanni D'Amico e del consiglio comunale, rinnovando quel legame speciale che unisce il piccolo centro del Tortonese con l'Opera di Don Orione, che ha raggiunto tutti gli angoli della Terra.

"Non è un'onorificenza personale ma, in un certo senso, carismatica. - sottolineano i due religiosi - Nel nome e nello spirito del nostro Santo ci auguriamo Pontecurone sia una comunità aperta, pronta ad accogliere ogni tipo di sofferenza e fragilità, per diventare ponte solidale soprattutto con coloro che più ne hanno bisogno, come ci ricorda spesso Papa Francesco"



