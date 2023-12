Lussemburghese Space Cargo Unlimited apre filiale a Torino

Space Cargo Unlimited, società lussemburghese fondata nel 2014 e primo operatore commerciale privato in Europa per la produzione nello spazio, ha aperto a Torino la filiale italiana Space Cargo Unlimited Italy. Sarà una filiale italiana al 100%, che completerà la struttura aziendale del gruppo lussemburghese, e fornirà Rev1, la prima piattaforma spaziale dedicata alla produzione in orbita per esigenze terrestri e non solo. La missione di Space Cargo Unlimited è quella di gestire commercialmente una flotta di veicoli da carico in grado di tornare autonomamente (senza equipaggio) sulla Terra per sfruttare il potenziale unico della microgravità per applicazioni commerciali sulla Terra".

L'industria aerospaziale italiana ha un fatturato di 17 miliardi, impiega 230 mila persone e investe 1,25 miliardi in ricerca e sviluppo. Il Piemonte ospita 350 aziende con 10.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 6 miliardi, e a Torino sta sorgendo la Space City. "Con questa scelta strategica Space Cargo Unlimited intende confermare il suo pieno impegno nella New Space Economy, puntando sull'Italia, Paese che vanta una filiera completa del settore spaziale e che vede nella città di Torino il centro dell'industria italiana dell'aerospazio" commenta Nicolas Gaume Ceo e co-fondatore di Space Cargo Unlimited. "Non potevamo quindi scegliere una base migliore per l'Italia: Torino opererà come un vero 'space garage' per mantenere, riparare e revisionare i futuri veicoli spaziali Rev1". Alla guida di Space Cargo Unlimited Italy e' stata nominata Veronica La Regina in qualita' di direttore generale.

Il primo veicolo Rev1, progettato e prodotto in collaborazione con Thales Alenia Space Italia, dovrà essere in grado di adattarsi ed essere compatibile a qualsiasi sistema di lancio disponibile. Il lancio è previsto alla fine 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA