'Il Campanello' al Teatro Baretti, un dramelot sull'eutanasia

E' divertente, ironico e anche feroce, trattando il tema dell'eutanasia, 'Il campanello', di Roberto Del Gaudio, regia e scene di Sax Nicosia, lo spettacolo, che il 13, 14 e 15 dicembre chiude la prima parte della stagione 'regine' del Teatro Baretti di Torino. Un dramelot con il quale Nicosia, direttore del Baretti, porta sul palco due attrici torinesi, giovani talenti del territorio piemontese in uno spettacolo feroce, divertente eppure straziante.

Francesca Bracchino (Premio Duse 2004) e Elisa Galvagno sono le due interpreti di questo testo del napoletano Roberto Del Gaudio, membro fondatore della celebre compagnia I Virtuosi di San Martino. Sul palco due sorelle orfane, un monolocale, visioni differenti della vita a confronto, una malattia inesorabile, l'opportunità di sfuggirle con l'eutanasia, tema principale di quest'opera. Un testo funambolico che offre vertiginose escursioni dal comico alle rarefatte temperature dell'assurdo, fino ad una intensità tragica.

Prigioniere nel loro monolocale, per destino e per scelta, due sorelle affrontano senza saperlo il loro ultimo dialogo, la loro resa dei conti. Parlano di tutto Angela e Damiana, di eutanasia e di gioia di vivere, di amore e di sesso, di sogni irrealizzabili e di lavori precari, parlano soprattutto di due desideri: quello di essere amati e quello di un fine vita dignitoso. Creature leggere, nel senso calviniano, feroci e vitali, due opposte visioni del mondo che costituiscono una microfamiglia disfunzionale che ride fra le lacrime.



