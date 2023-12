Berlusconi: Villa Campari non sarà venduta, resterà a Marina

"La cessione di Villa Campari, sul Lago Maggiore, non è mai stata presa in considerazione: tanti ricordi pieni di affetto legano la famiglia a questa casa.

Marina Berlusconi, in particolare, nutre il desiderio di tenere Villa Campari per sé, per il marito e per i figli". La precisazione giunge da un portavoce della famiglia Berlusconi, interpellato dall'ANSA per un commento ad un articolo pubblicato oggi sulla stampa.

"La famiglia - fa sapere il portavoce - è molto affezionata a questi luoghi, come lo era lo stesso Silvio Berlusconi, e ringrazia ancora di cuore la giunta e il sindaco Luca Bona per avergli voluto conferire la cittadinanza onoraria".



