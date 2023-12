Atc, finti avvisi di controlli affissi nel Torinese

Finti avvisi con la firma e il marchio di Atc, l'agenzia territoriale per la casa. E' la stessa società a segnalare il tentativo di truffa in merito a controlli di "tutte le caldaie, boiler, tubi" e a verifiche di "eventuali manomissioni degli alloggi" da parte di personale con tesserino di riconoscimento.

L'Atc informa "che non è in corso alcuna attività di questo tipo: si tratta, presumibilmente, di un tentativo di truffa che Atc provvederà a denunciare alle autorità competenti.

Il finto comunicato è stato trovato in alcuni condomìni di via Pracavallo a Nichelino, ma non è escluso che possa essere stato affisso anche altrove. Atc invita gli inquilini "a diffidare di tali comunicazioni, verificando, in caso di dubbio, con il numero verde Atc l'effettiva programmazione di interventi manutentivi nel proprio stabile.



