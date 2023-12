Al Carignano Anna Karenina, al Gobetti Arlecchino furioso

Un classico al Teatro Carignano, la commedia dell'arte al Gobetti. Debuttano il 19 dicembre due spettacoli completamente diversi.

Al Teatro Carignano va in scena Anna Karenina di Lev Tolstoj, per l'adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco che ne ha firmato anche la regia. In scena Galatea Ranzi, con Debora Bernardi, Francesco Biscione, Giovanna Mangiù, Giacinto Palmarini, Stefano Santospago, Paolo Serra, Mersilia Sokoli, Irene Tetto. Scene e costumi sono di Marta Crisolini Malatesta, le luci di Gigi Saccomandi, le musiche di Ran Bagno, le coreografie di Noa e Rina Wertheim, le proiezioni Alessandro Papa. Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro Stabile di Catania e dal Teatro Biondo di Palermo, resterà in scena per la stagione in abbonamento dello Stabile fino al 23 dicembre.

La stessa sera alla stessa ora - martedì 19 dicembre alle 19.30 - debutta al Gobetti Arlecchino furioso, uno spettacolo di Stivalaccio Teatro. La giovane compagnia vicentina, attiva dal 2007, è stata premiata lo scorso 20 novembre dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per l'entusiasmo e la passione con cui si dedica al genere della Commedia dell'Arte. Il canovaccio di Arlecchino furioso è a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello e lo spettacolo è interpretato da Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Pierdomenico Simone, Marco Zoppello. La regia è di Marco Zoppello, la scenografia di Alberto Nonnato, le maschere di Roberto Maria Macchi, laboratori costumi Qcire di Barbara Odorizzi, sartoria Antonia Munaretti, luci Paolo Pollo Rodighero. Lo spettacolo, prodotto da Stivalaccio Teatro e dal Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, sarà replicato per la Stagione in abbonamento dello Stabile di Torino fino a lunedì 1 gennaio 2024.



