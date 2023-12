Vernice e scritte No Tav contro mezzi di una ditta del Torinese

Blitz la scorsa notte ai danni di un'azienda a La Loggia, alle porte di Torino, che si occupa delle operazioni di rimozione dei materiali nell'area di Salbetrand, in Val di Susa. Area che dovrà ospitare il sito di lavorazione delle terre e rocce estratte nello scavo del tunnel di base della Torino-Lione. Alcuni ignoti, utilizzando degli estintori riempiti di vernice, hanno imbrattato i mezzi della ditta e hanno scritto sulle fiancate dei camion, con degli spray, 'No Tav'. Sull'atto vandalico indagano le forze dell'ordine.

La ditta specializzata ha incominciato a lavorare in Val di Susa quest'estate dopo avere vinto il bando di gara indetto da Telt. I lavori a Salbetrand non riguardano gli scavi della Torino-Lione, ma la pulizia dell'area da circa 80mila metri cubi di materiali. Un'operazione che dovrebbe terminare la prossima estate.



