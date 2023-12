Torino: Juric, pari ok ma con arbitri restiamo non fortunati

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, si prende il punto uscito dal match di Frosinone, "una partita tosta, intensa, in cui nell'ultima mezzora abbiamo spinto tanto. Il pari va bene, anche se continuiamo ad essere poco fortunati con gli arbitri. Se Oyono fosse stato espulso, sarebbe stata un'altra partita. Stiamo pagando tanto". Ma Juric non toglie nulla al Frosinone, perchè "il pari è giusto, in alcuni momenti gli avversari sono stati molto pericolosi vincendo molti duelli. Nella ripresa abbiamo attaccato ma ci è mancata la qualità per segnare. Volevamo vincere però questo è un campo difficile". "Il rinnovo? I rapporti sono buoni, vediamo quello che succede. Ma prima bisogna capire se saremo felici o no".



