Gdf di Asti sequestra oltre 120mila giocattoli non a norma

La guardia di finanza di Asti ha sequestrato in due negozi gestiti da cinesi, uno ad Asti e uno a Castelnuovo Calcea, 123.646 prodotti tra decorazioni, articoli natalizi e giocattoli non conformi alla normativa posta a tutela della salute dei consumatori. I militari del gruppo Asti e della tenenza di Canelli hanno intensificato i controlli nello specifico settore constatando, nei due interventi, la difformità delle informazioni riportate sulle confezioni e sulle etichette rispetto a quanto previsto dal codice del consumo, nonché la mancanza delle informazioni minime previste per legge e delle indicazioni obbligatorie ai fini della sicurezza del prodotto.

In un caso, esposti tra i giocattoli destinati ai bambini, c'erano pallini costituenti munizioni per pistole e fucili ad aria compressa o elettrici, softair, potenzialmente pericolosi, destinati alla vendita a un pubblico di età superiore a 16 anni e non 3/8 anni come indicato sulle confezioni rinvenute.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i titolari degli esercizi commerciali, oltre ad essere stati segnalati alla competente Camera di commercio, rischiano sanzioni amministrative per oltre 7mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA