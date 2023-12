Denunciato per violenza e arrestato per arma illegale a Biella

Controlli a carico di un giovane di 20 anni di Biella, già denunciato per maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata, hanno portato la polizia a scoprire che teneva in casa illegalmente un'arma da fuoco con munizioni. Il ventenne è stato dunque arrestato per possesso ingiustificato di arma da fuoco.

Gli agenti nella casa del giovane hanno anche trovato, a quanto viene riferito, una cospicua quantità di sostanza stupefacente. Il ventenne è stato dunque arrestato per possesso ingiustificato di arma da fuoco e per detenzione di sostanza stupefacente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA