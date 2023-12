Collegamento diretto tra Piemonte e Berna, 30 corse al giorno

Con l'entrata in vigore dell'orario invernale, da domani sulla linea ferroviaria Domodossola-Briga diventa diretto il collegamento tra il Piemonte e la Svizzera.

Saranno quasi trenta le corse giornaliere, effettuate dalla società Bls coi nuovi treni Mika.

Si tratta di un intervento della Regione Piemonte, che consente dunque il ritorno del RegioExpress, che collegherà direttamente, senza cambi, il Piemonte con Berna.

"L'introduzione dei nuovi treni Mika RegioExpress - commenta l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi - segna un passo importante nel potenziamento della connettività tra il Piemonte e Berna, che garantirà considerevoli miglioramenti nei servizi ferroviari tra Domodossola e Briga, in collaborazione con Bls. Ciò testimonia l'impegno di questa giunta regionale nel garantire un trasporto pubblico efficiente e confortevole per i cittadini, contribuendo al potenziamento delle relazioni regionali e transfrontaliere. Abbiamo voluto chiamare questi treni con i nomi di città del territorio, a simboleggiare l'identità e l'importanza dei nostri comuni nel quadro del trasporto pubblico regionale".

Il battesimo dei treni avverrà con una cerimonia pubblica a febbraio del 2024. La tratta italiana del percorso è gestita grazie al contratto di servizio stipulato con l'Agenzia della mobilità piemontese. "Un accordo che si muove nel solco della mission dell'Agenzia e che per questo ci vede soddisfatti - ha dichiarato Cristina Bargero, presidente dell'Agenzia della mobilità piemontese -. Con questo nuovo collegamento diretto garantiamo più servizi e più efficienza, diminuendo i tempi di percorrenza di 4 minuti ed evitando cambi sulla tratta". I nuovi treni percorreranno la tratta con 28 corse giornaliere nei feriali e 22 nei festivi, effettuando 4 fermate su territorio italiano: Domodossola, Preglia, Varzo e Iselle, garantendo 229 posti a sedere in seconda classe e 46 in prima classe. Gli orari a maggior traffico passeggeri raddoppieranno la composizione dei convogli e di conseguenza i posti disponibili.



