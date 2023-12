Camion rifiuti in un canale nel Cuneese, salvi i due operatori

Un camion compattatore per la raccolta dei rifiuti è finito in un canale Enel all'altezza dello svincolo dell'autostrada A33 all'incrocio con la strada provinciale 7 di Roddi, nel Cuneese. I due occupanti, operatori della ditta di smaltimento rifiuti, sono riusciti a mettersi in salvo, salendo sulla parte di camion che era rimasta fuori dall'acqua aspettando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba e i vigili del fuoco volontari di Bra, che sono riusciti a raggiungere i due con manovre speleo-alpino-fluviali e a riportarli a riva alle cure del personale del 118 che li ha trasportati in ospedale a Verduno per controlli.

Sul posto ci sono anche i carabinieri di Alba e il 118 Croce rossa di e Bra ed è in corso l'organizzazione delle operazioni di recupero del mezzo.



