Albero di Natale in Vaticano dono di Comune di 48 abitanti

L'abete di Natale dono del Piemonte che brilla in piazza San Pietro in Vaticano arriva da un comune di 48 abitanti nel Cuneese, Macra. E da un vivaio piemontese arrivano anche le oltre 7mila stelle alpine coltivate ed essiccate che insieme alle luci decorano l'albero, alto quasi trenta metri, come una sorta di nevicata.

La cerimonia di accensione si è svolta alla presenza della delegazione piemontese guidata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, accompagnato dal sindaco di Macra, Valerio Carsetti, dal presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, dal consigliere regionale Maurizio Marello, dal vescovo di Saluzzo, Cristiano Bodo, e da decine di amministratori locali e cittadini della Valle Maira, da cui l'albero è partito lo scorso 21 novembre. Ad allietare la cerimonia, il canto della corale La Reis di San Damiano Macra, che si è esibita in canti di Natale della tradizione occitana.

"Abbiamo aspettato questo momento per otto anni - ha detto il sindaco - un risultato importante per una piccola comunità come la nostra, che lavora per crescere e attirare visitatori e residenti per continuare a tenere vive le montagne".

Il presidente della Provincia ha richiamato l'attenzione "sull'importanza della sostenibilità" e "sulla capacità delle tante aziende piemontesi che si occupano della manutenzione dei boschi".



