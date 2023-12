Venaria Reale, Natale per un mese con la magia di 'Immaginaria'

Per un mese, fino al 7 gennaio, Venaria Reale fa festa con 'Immaginaria. Videomapping, sfilate, proiezioni immersive che esaltano l'architettura dei palazzi storici, momenti musicali, incontri, installazioni floreali, mercatini lungo il borgo antico si alternano nel programma previsto anche alla Reggia.

'Immaginaria' è stata inaugurata in piazza dell'Annunziata con l'accensione dei videomapping Luminographie nel centro storico cittadino e sulla facciata della Torre dell'Orologio della Reggia, ideato dall'artista italo-francese Gaspare Di Caro con la curatela di Guido Curto, direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude- Di Caro ha lavorato con Ettore Scola, Mauro Bolognini e Federico Fellini, nel 2016 ha iniziato una collaborazione con la città di Cannes, dove ha installato più di 300 dei suoi proiettori; ha illuminato il Cristo Redentore a Rio de Janeiro e la Cattedrale dell'Avana in occasione della visita di Papa Benedetto XVI.

Dall'8 al 10 dicembre la Reggia resterà aperta con la proposta di una visita alla scoperta dela Festa dello Zapato, una tradizione sabauda legata allo scambio di doni.

Dal 14 dicembre al 6 gennaio installazioni floreali di Corollaria winter editon in chiave di atmosfera natalizia: dal 27 al 30 dicembre la Sala di Diana e la Cappella di Sant'Uberto ospiteranno Natale in Reggia con Lingotto Musica: quattro appuntamenti pomeridiani "per vivere la magia del Natale fra brani salottieri romantici, gemme della musica da camera fin de siècle, ritmi spagnoli e rivisitazioni di grandi classici dal temperamento spensierato".

Alla Reggia aperture serali straordinarie dal 26 dicembre al 6 gennaio a tariffa speciale (31 dicembre escluso).



