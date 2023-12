Valenza, in parrocchia aperto il 'polo della carità'

Nel giorno dell'Immacolata la comunità cattolica di Valenza (Alessandria) scioglie il voto fatto alla Madonna nel 2020 e apre il 'Polo della Carità' nei locali della chiesa di Sant'Antonio.

"Abbiamo mantenuto la promessa fatta, in piena pandemia, dal mio predecessore Giuseppe Bodrati - spiega il parroco, don Santiago Ortiz - Un centro di assistenza dove la gente può ritirare gratis abiti nuovi o di seconda mano donati dai più fortunati. L'ambizione è farlo diventare un vero e proprio 'Outlet della Carità', con la distribuzione anche di alimenti e altri beni di necessità".

Per questo motivo, la Conferenza di San Vincenzo si trasferirà presto qui per poter far crescere una realtà frutto dell'impegno di tutte le parrocchie cittadine e di Sant'Antonio in particolare.

Ieri sera, al termine della Novena, si è svolta una processione dal Duomo di Santa Maria Maggiore a Sant'Antonio.





