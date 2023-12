Torino accende il Natale con il videomapping e un bosco di abeti

Torino ha dato ufficialmente il via, oggi, ai festeggiamenti per il Natale. Dopo l'accensione dell'albero nel cortile di Palazzo Civico, dove Babbo Natale ha accolto i bambini, e l'inaugurazione del presepe di Luzzati ai Giardini Cavour, questo pomeriggio il clou della giornata, con l'illuminazione del boschetto di abeti in piazzetta Reale. A fare da sfondo, una delle novità di quest'anno, un videomapping sulla facciata di Palazzo Reale dedicata a 7 storie di Natale di Rodari realizzate con i disegni di bimbi e bimbe di 35 scuole dell'infanzia.

"Torino è una straordinaria città - dice il sindaco Stefano Lo Russo - e vogliamo condividere questo momento con tutti.

Sappiamo che è un Natale non facile, con tante brutte notizie nel mondo, ma vogliamo stringerci come comunità perché sia un Natale di luce e speranza. Grazie ai bambini e alle bambine - aggiunge - che hanno realizzato i disegni che animano Palazzo Reale rendendolo magico".

A chiudere la giornata, l'inaugurazione del villaggio di Natale e dei mercatini in piazza Solferino, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, nel nome delle Universiadi Invernali del 2025. Nei prossimi due giorni saranno accese le sette nuove luci natalizie nelle circoscrizioni.

"Abbiamo cercato di dare il più possibile alla nostra Torino per queste feste", conclude il sindaco.



