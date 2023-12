Tenda bis: sindaci cuneesi preoccupati, 'di nuovo a rilento'

Gli amministratori pubblici e i rappresentanti delle associazioni economiche del Cuneese si mobilitano "contro il rischio di nuovi ritardi" rispetto alla consegna dei lavori del Tenda bis, prevista per giugno 2024. "I lavori, ancora una volta vanno a rilento", dicono dopo il sopralluogo dei giorni corsi al cantiere del Tunnel di Tenda, alla presenza dell'ispettore del Mit Daniele Pietrosanti e del consigliere regionale Paolo Demarchi.

Il timore dello slittamento dei tempi è stato espresso alla direzione lavori di Anas dai sindaci Patrizia Manassero (Cuneo), Roberta Robbione (Borgo San Dalmazzo), Germana Avena (Roccavione), Massimo Burzi (Robilante), Gian Piero Dalmasso (Vernante), Massimo Riberi (Limone Piemonte) insieme a Giorgio Chiesa della Camera di Commercio di Cuneo. Con loro, in rappresentanza della Prefettura di Cuneo, c'era Marinella Rancurello.

Nel cantiere sono impegnati 160 operai, i lavori sono sull'arco delle 20 ore, ma il cantiere potrebbe restare aperto 24 re su 24, se arriverà il benestare dagli approfondimenti chiesti. I sindaci hanno chiesto di istituire un tavolo di lavoro urgente, convocando nei prossimi giorni il comitato di monitoraggio sul Tenda. "Il territorio non può aspettare oltre.

- dicono i sindaci che hanno partecipato al sopralluogo al Tenda bis - Siamo riusciti ad aprire la cig, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, agli attori territoriali e i primi effetti si sono appena visti: i sindaci in visita al cantiere. Ma è evidente, allo stato attuale, che i tempi previsti per la riapertura non saranno rispettati. Ci è stato inoltre riferito che da parte delle autorità francesi sono in corso frequenti sopralluoghi e verifiche al cantiere che rallentano le operazioni di realizzazione degli interventi".





