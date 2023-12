Sulle torri dell'ex centrale il Babbo Natale 'più grande del mondo'

Le vecchie torri di raffreddamento della ex centrale termoelettrica di Trino, nel Vercellese, nelle vicinanze del borgo di Leri Cavour, diventano opere di illuminazione artistica. Quest'anno le loro pareti esterne ospitano gigantesche immagini ispirate alle feste natalizie, accese fino all'8 gennaio. L'iniziativa ha un precedente: nel dicembre 2021 la prima opera proiettata raffigurava i volti di Camillo Benso conte di Cavour, del violinista Giovanni Battista Viotti, degli scienziati Galileo Ferraris e Nikola Tesla Grazie a maxi proiettori, i due edifici in funzione fino a una decina di anni fa diventano grandi installazioni artistiche.

I promotori dell'illuminazione artistica architetturale sono l'associazione Leri Cavour, Enel Green Power, Galileo Ferraris Srl e il Comune di Trino, Sono proiettate le immagini del 'Babbo Natale più grande del mondo' con tanto di slitta trainata dalle renne: "Ancora una volta le due torri della Galileo Ferraris diventano un grande faro che si accende sull'intero territorio vercellese - spiega l'associazione Leri -.

La scelta del tema strettamente natalizio è stata dettata dalla volontà di donare un po' di leggerezza in un periodo così cupo a livello nazionale e internazionale".

Il progetto grafico è ad opera di Roberto Amadè, fondatore dell'associazione Leri Cavour insieme con Marianna Fusilli e Luciano Vigani.



