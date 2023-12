Stelle di David sui muri nel paese dei Martiri della Benedicta

Due Stelle di David sono state disegnate sui muri della casa abitata da due anziani ebrei a Bosio (Alessandria). La denuncia è stata presentata ai carabinieri.

Bosio è il paese dell'Alta Val Lemme, al confine con la Liguria, in cui - nell'area del Parco delle Capanne di Marcarolo - è ospitato il Sacrario dei Martiri della Benedicta, nel luogo dove il 7 aprile 1944 furono fucilati 147 partigiani, altri vennero deportati.

"Sono nell'amministrazione del paese da 35 anni e mai era successa una cosa del genere - commenta il sindaco Stefano Persano, raggiunto telefonicamente - Le persone prese di mira sono squisite, non hanno mai dato fastidio a nessuno, personalmente le conosco da tempo. Fa riflettere succedano episodi di questo genere nel terzo millennio".

Il padre del primo cittadino di Bosio è stato deportato a Mauthausen per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre 1943; ha perso 5 fratelli: due nella Campagna di Russia, uno sul fronte francese, uno su quello del Montenegro e uno fucilato ad Acqui Terme (Alessandria).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA