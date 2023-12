Nevica nell'Alessandrino, 15 centimetri in alta Val Lemme

Nevica nell'Alessandrino, a partire da Caldirola, in Alta Val Curone, unica stazione di sport invernali in provincia. In mattinata sono caduti - secondo i dati Arpa, ancora non validati - 15 centimetri a Bric Castellaro di Bosio, in Alta Val Lemme; 9 a Piani di Carrega Ligure, in Alta Val Borbera; 3 a Bric Berton di Ponzone, nell'Alto Acquese.

Autostrade per l'Italia segnala deboli nevicate, senza disagi, per la circolazione sulla A26 diramazione Predosa-Bettole e sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone (Genova). Sulla A21 nevischio tra Tortona e Voghera (Pavia).

Pioggia in altre località dell'Alessandrino: a Castelnuovo Scrivia sono stati rinviati a domenica 10 l'allestimento dell'albero di Natale in piazza e l'inaugurazione del 'Presepe diffuso', con l'esposizione delle rappresentazioni della Natività nelle vetrine e all'interno dei negozi.



