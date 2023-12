Ministro Alberti Casellati in visita ad Alba

Il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati oggi, venerdì 8 dicembre, è stato in visita ad Alba. E' stata accolta in Comune dal sindaco Carlo Bo e dall'assessore al Turismo Emanuele Bolla.

All'incontro erano presenti anche la signora Maria Franca Ferrero e il prefetto Fabrizia Triolo.

La delegazione si è poi spostata in piazza Michele Ferrero per la tradizionale accensione dell'albero di Natale dono della famiglia Ferrero, poi ha visitato il Mudet, il nuovo Museo del tartufo, dove tra l'altro è allestita la mostra permanente di Steve McCurry dedicata a trifolao e tabui. Infine Maria Elisabetta Alberti Caselllati si è spostata a Grinzane Cavour per la cerimonia di consegna del Tartufo dell'Anno 2023 al Tour de France.

"Siamo in un momento storico drammatico con le pagine della cronaca divise tra guerre e femminicidi. Oggi, però, - ha detto il ministro - vogliamo lanciare un messaggio di speranza da questa piazza intitolata all'industriale Michele Ferrero dove accendiamo l'albero di Natale dono della famiglia di imprenditori. Una realtà che ha saputo negli anni affermarsi a livello internazionale, pur mantenendo il suo radicamento nel territorio e in Italia".



