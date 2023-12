Fuochi d'artificio illegali sequestrati in un box auto

Fuochi d'artificio sono stati sequestrati a Torino, nei giorni scorsi, all'interno di un box auto , dalla Squadra Mobile della Questura di Torino. Un parte del materiale recuperato, privo di qualsiasi etichettatura, è risultato confezionato in maniera artigianale. I fuochi sono stati consegnati agli artificieri che hanno proceduto allo smaltimento. Il proprietario del box è stato denunciato per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti.

La polizia è arrivata al garage durante le indagini sull'esplosione non autorizzata di materiale pirotecnico che spesso avvengono in vari punti della città, segnalate dai residenti. Secondo gli investigatori si tratta di un metodo utilizzato dai gruppi criminali per indicare l'arrivo sulle piazze di spaccio torinese della droga.

Inoltre i controlli che hanno portato al sequestro sono stati effettuati per combattere il commercio illegale dei fuochi d'artificio in vista delle festività natalizie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA