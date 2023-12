Carnevale Ivrea, immagine è una ragazza che lancia le arance

Svelata oggi, come da tradizione, l'immagine ufficiale dell'edizione 2024 dello Storico Carnevale di Ivrea. Il manifesto, opera dell'illustratore eporediese Joey Guidone, vede protagonista, ancora una volta, una donna. Ma non si tratta della Mugnaia, il personaggio più noto della manifestazione, bensì di una ragazza intenta a lanciare un'arancia.

La Fondazione dello Storico Carnevale ha scelto di mettere al centro dell'immagine un volto che rappresenta la forza gentile delle donne, "in grado di distinguersi anche in un contesto unico e carico di significati come quello della battaglia delle arance".

E' la stessa battaglia a tornare nel manifesto ufficiale dopo diversi anni: "E' il momento più conosciuto al di fuori dei confini di Ivrea, che attira ogni anno tanti visitatori, ma che non esisterebbe e non avrebbe valore se non inserito nel suo contesto storico".



