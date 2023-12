Auto fuori strada nel Pavese, grave 27enne

Un ragazzo di 27 anni di Sarezzano (Alessandria) è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l'ex statale 10 Padana Inferiore nel territorio del comune di Montebello della Battaglia (Pavia), in Oltrepò Pavese. Il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che si è schiantata contro il muro di un casa disabitata e, dopo una carambola, ha terminato la sua corsa ancora sulla strada che è stata chiusa a lungo per consentire l'intervento dei soccorsi.

Il 27enne è stato estratto dall'abitacolo, all'interno del quale era rimasto incastrato, grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'automobilista è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Le forze dell'ordine hanno effettuato sul posto i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA